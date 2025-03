Factcheck: foto’s van Zelensky in pak dateren van voor Russische invasie

Online circuleren er foto’s van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky met WEF-voorzitter Klaus Schwab. Socialemediagebruikers verwijten Zelensky hypocrisie, omdat hij tijdens die ontmoeting wel een klassiek herenkostuum droeg, en bij zijn laatste bezoek aan het Witte Huis niet. Maar de foto met Schwab dateert van januari 2020, twee jaar voor de grootschalige Russische inval in Oekraïne. Sinds die inval draagt Zelensky altijd sobere, militaire kledij.

Op 1 maart post een X-gebruiker een foto waarop de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te zien is die Klaus Schwab de hand schudt. Schwab is de voorzitter van het Wereld Economisch Forum. Zelensky draagt daarbij een klassiek herenkostuum. ‘Voor de echte baas wordt er wel een pak aangetrokken’, klinkt het in het bijschrift.

Voor veel socialemediagebruikers is de kledij van Zelensky een doorn in het oog, omdat hij tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis op vrijdag 28 februari geen pak droeg maar een olijfgroene trui. Trump wees Zelensky sarcastisch op zijn outfit toen de Oekraïense president arriveerde. ‘Helemaal opgedost’, zei Trump.

En tijdens een persconferentie met Zelensky, Trump en vicepresident JD Vance stelde journalist Brian Glenn de vraag ‘waarom Zelensky geen pak draagt’. Zelensky antwoordde daarop dat hij een pak zou dragen als de oorlog in Oekraïne beëindigd is.

Sinds het begin van de oorlog is Zelensky niet meer in een pak gezien, uit solidariteit met de Oekraïense soldaten aan het front.

Tijdens zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten na de Russische inval in Oekraïne in 2022 hield Zelensky een toespraak in het Amerikaanse Congres. Toen droeg hij een olijfgroene trui.

Zelensky volgt daarmee het historische voorbeeld van voormalig Brits premier Winston Churchill, die tijdens een bezoek aan het Witte Huis tijdens de Tweede Wereldoorlog eveneens in een militair uniform (‘The Siren Suit’) gekleed ging.

Ook Nederlandstalige X-gebruikers delen de foto, net als TikTokgebruikers.

Klopt het dat Zelensky wel een klassiek herenkostuum aantrok toen hij een ontmoeting had met WEF-voorzitter Klaus Schwab?

Voor 2022

Met Google Lens voeren we een omgekeerde zoekopdracht uit op de foto. Zo komen we terecht op het Flickr-account van het Wereld Economisch Forum, waar we dezelfde foto zien.

In de beschrijving lezen we dat de foto op 22 januari 2020 werd gepost. In het bijschrift lezen we dat hij op 22 januari 2020 is genomen, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum.

De foto werd dus begin 2020 genomen, twee jaar voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne.

In 2019, tijdens de eerste ambtstermijn van Trump, droeg Zelensky overigens wel een pak tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president .

