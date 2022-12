Factcheck: er is geen bewijs voor bewering dat WEF miljoenen honden en katten zou willen afslachten

Volgens berichten op sociale media zou het World Economic Forum (WEF) plannen hebben om huisdieren uit te roeien in de strijd tegen de klimaatverandering. Als bron voor die stelling wordt verwezen naar een artikel van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het bewuste artikel stelt dat echter helemaal niet, en bevat ook geen enkele verwijzing naar het WEF.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 11 december post een Vlaamse man onderstaande Facebookpost. Volgens het bericht zou het World Economic Forum (WEF) ‘miljoenen katten en honden willen afslachten, om de klimaatverandering tegen te gaan’.

Als bron verwijst de auteur van het Facebookbericht naar een artikel dat op 9 december verscheen op Newspunch, een Amerikaanse website die bekend staat voor de verspreiding van desinformatie.

Wat staat er in dat artikel?

Volgens het artikel zou het WEF van plan zijn om miljoenen katten en honden wereldwijd te laten afmaken, in een poging om de ecologische voetafdruk van de dieren te verminderen. Het WEF zou, nog volgens het Newspunch-artikel, de meerderheid van de huisdiereigenaren ertoe willen verplichten hun dieren te laten inslapen. Het WEF zou ’de mainstream media’ hebben opgedragen om het narratief te pushen.

De Amerikaanse nieuwszender CNN zou, althans volgens Newspunch, daarmee al begonnen zijn. De zender zou zijn kijkers ertoe aansporen om hun huisdieren te laten uithongeren of ze in te wisselen voor een reptiel of een schildpad, dieren met een beperkte ecologische impact.

Heeft CNN dat geschreven?

Op de website van CNN is onlangs een artikel verschenen met als titel “Onze huisdieren zijn een deel van het klimaatprobleem. Deze tips helpen u om de ecologische voetafdruk van uw dier te beperken.”

Het artikel legt uit dat onderzoek heeft uitgewezen dat huisdieren een significante impact hebben op de klimaatverandering, vooral omdat ze grote hoeveelheden vlees eten. CNN geeft een aantal tips om die impact te beperken, zoals een aangepast dieet.

In het artikel wordt niet gezegd dat baasjes hun dieren zouden moeten uithongeren, wel dat huisdieren beter niet meer voedsel krijgen dan ze nodig hebben. CNN zegt ook dat kleinere diersoorten over het algemeen een beperktere impact hebben op het klimaat. Maar dat je je hond zou moeten inruilen voor een ander dier, zegt CNN niet. Het artikel wijst daarentegen net op de positieve aspecten van het houden van een huisdier Het WEF komt in het artikel niet ter sprake.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) is een internationale netwerkorganisatie die naar publiek-private samenwerking streeft. Ze is vooral bekend van haar jaarlijkse top voor zakenmensen, politici en wereldleiders in het Zwitserse Davos. De organisatie is wel vaker het onderwerp van complottheorieën.

Een woordvoerder van het WEF bevestigde aan de factcheckers van Deutsche Presse-Agentur (DPA) dat de beweringen van Newspunch onjuist zijn. Ook DPA kwam tot de conclusie dat er geen enkel bewijs bestaat voor de stelling in de Facebookpost.

Conclusie Volgens een Facebookpost zou het World Economic Forum het plan hebben opgevat om miljoenen honden en katten te laten afslachten, vanwege de negatieve impact van de viervoeters op het klimaat. De post verwijst naar een artikel op de website Newspunch, dat op zijn beurt verwijst naar een artikel van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Op de website van CNN staat wel een artikel met tips om de ecologische impact van huisdieren te beperken, maar van dieren afslachten is daarin geen sprake. Ook over het WEF zegt dat artikel niets. Voor de claim in de Facebookpost bestaat dan ook geen bewijs.