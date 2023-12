Factcheck: dit filmpje van een man die in een supermarkt op varkensvlees plast is geënsceneerd

Op sociale media circuleert een video waarin een man in een supermarkt op varkensvlees lijkt te plassen. Volgens sommige socialemediagebruikers zou het gaan om een migrant. Maar het filmpje is geënsceneerd, en was als grap bedoeld.

Op 17 december tweet Radio Genoa, een populair kanaal op X (voorheen Twitter) een video waarin te zien is hoe een jongeman plast in een rek varkensvlees in een supermarkt. ‘Culturele verrijker plast op varken in Nederland’, lezen we in het bijschrift bij de tweet.

De video wordt 2.8 miljoen keer bekeken.

De Nederlandse humoristische site Dumpert.nl post de video eveneens op haar X-account . De video wordt meer dan 2,5 miljoen keer bekeken. Politici zoals de Nederlandse PVV-voorzitter Geert Wilders en Vlaams Belang-lid Bart Van Opstal retweeten de video.

Van Opstal schrijft het volgende: ‘Eigenlijk zou je zoiets moeten kunnen oppakken en er regelrecht mee naar Schiphol kunnen rijden. Die haat tegenover het Westen is niet gezond meer.’

Zien we hier echt een jongeman plassen in een supermarkt?

We nemen enkele screenshots van de video en komen al snel terecht op het Instagram-account Buurtwachtt, waar de video op 15 december werd gepost. Buurtwachtt is de pagina van de Nederlandse YouTuber Danny Derix. Hij postte de video ook op TikTok. Daar vinden we ook nog een andere soortgelijke video, waarin de jongen met dezelfde kleren lijkt te staan plassen in een sportkleedkamer.

Het filmpje lijkt dus humoristisch bedoeld. We nemen via Instagram contact op met de YouTuber in kwestie en vroegen hem om meer uitleg, maar kregen nog geen antwoord.

Verschillende moslims voelen zich geviseerd door de video en vragen in de commentaarsectie ook dat de maker het filmpje verwijdert.

