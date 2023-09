Factcheck: deze video waarin Joe Biden wordt uitgejouwd is gemanipuleerd

Op sociale media circuleert een video waarin de Amerikaanse president tijdens een persconferentie wordt uitgejouwd. Maar het geluid van de video is gemanipuleerd.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 27 september verschijnt in verschillende Nederlandstalige Telegramkanalen een korte video waarin de Amerikaanse president Joe Biden opduikt. Biden lijkt een speech te geven, maar wordt vanaf seconde 6 in de video uitgejouwd. ‘De liefde van het volk!’, lezen we in het Telegrambijschrift (hier en hier gearchiveerd). ‘Amerikanen toonden hun ‘liefde’ voor de 46e president van de VS. Opa werd zelfs gedwongen zijn toespraak te onderbreken vanwege het gezang van het publiek.’

Screenshot Telegram

Tijdens de speech horen we Biden het volgende zeggen: ‘(…) Het is het bewijs dat we, ondanks de doemdenkers, een zinvolle vooruitgang kunnen boeken in de aanpak van vuurwapengeweld.’ Op seconde 6 begint een groep mannen ‘Fuck Joe Biden’ te roepen, waarna Biden zijn speech lijkt te stoppen en vraagt om het gejoel te stoppen. ‘Ga zitten, en luister naar wat ik te zeggen heb’, horen we.

Werd Biden effectief uitgejouwd?

Om dat te achterhalen, nemen we enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op een video van de Amerikaanse zender C-Span, gepubliceerd op 11 juli 2022.

Het fragment van de video begint op minuut 18:55. Biden wordt inderdaad onderbroken, maar niet door een groep mannen. Iemand uit het publiek roept: ‘We moeten meer doen dan dat!’, waarna Biden reageert met ‘Vergis je niet. Ga zitten, je zult horen wat ik te zeggen heb.’ Waarna de toeschouwer herhaalt: ‘We moeten meer doen dan dat!’. De onderbreking is ook te lezen in een transcriptie van de speech die te raadplegen is op de website van het Witte Huis. Biden gaf de speech naar aanleiding van hervormingen in de Amerikaanse wapenwetgeving.

Screenshot Website Witte Huis

De man die Biden onderbrak was ene Manuel Oliver. Zijn zoon Joaquin stierf in 2018 tijdens een schietpartij op een middelbare school in Parkland. Daarbij kwamen in totaal zeventien mensen om.

Het incident met Oliver werd door verschillende Amerikaanse media gebracht, zoals Politico en The New York Times. Maar ook in die video’s horen we geen mensen die Joe Biden uitschelden. We kunnen dus concluderen dat de audio later aan de video is toegevoegd.

Conclusie Op sociale media circuleert een video waarin de Amerikaanse president tijdens een persconferentie wordt uitgejouwd. Maar het geluid is later aan de video toegevoegd. De video is dus misleidend en we beoordelen hem dan ook als onwaar.