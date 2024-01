Factcheck: deze video van een dansende Zelensky is een deepfake

Op sociale media circuleert een video waarin de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot het amusement van veel socialemediagebruikers dansend te zien is. Maar het gaat om een gemanipuleerde video.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 5 januari post een Nederlandstalige X-gebruiker een video waarin de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te zien is. Op de beelden zien we Zelensky dansen in een traditioneel gewaad. ‘Poetin zijn dag kan niet meer stuk’, schrijft de X-gebruiker in het bijschrift.

De video circuleert ook in andere talen op X en is ook te bekijken op TikTok. Daar werd een versie die op 31 december 2023 reeds gepost werd al ruim 8 miljoen keer bekeken.

Toont deze video echt een dansende president Zelensky?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo vinden we de originele video terug op het TikTok-account van een Russische danser. Op die video is Zelensky niet te bespeuren. De Russische danser blijkt wel vaker dansvideo’s te posten online. Hij plaatste de beelden online op 16 oktober 2020.

Screenshot TikTok/Screenshot TikTok

De originele video circuleert ook op Instagram.

Vals beeldmateriaal over de Oekraïense president circuleert wel vaker. Ook Knack wijdde een factcheck aan een video waarin zou te zien zijn hoe Zelensky cocaïne snuift. Maar ook die beelden bleken gemanipuleerd.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een video waarin de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dansend te zien is.

– Maar het gaat om een gemanipuleerde video.

– We beoordelen de video dan ook als vals, of onwaar.