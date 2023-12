Factcheck: deze video toont een Duits landbouwersprotest in 2019

Op X (het vroegere Twitter) circuleert een video waarin een colonne tractoren te zien is. Volgens sommige socialemediagebruikers zouden het beelden zijn van een recent boerenprotest in Duitsland. Dat klopt niet. Hoewel er recent wel degelijk een boerenprotest in Duitsland plaatsvond, toont de video een landbouwersprotest uit november 2019.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 18 december retweet een Nederlandstalige Twittergebruiker een video waarin een colonne tractors te zien is. In de video, die zo’n twee en een halve minuut duurt, horen we ook enkele Duitse landbouwers uitleggen waarom ze protesteren. ‘Al iets van gehoord in het nieuws? 25.000 tractoren onderweg naar Berlijn! Allemaal boeren die hun bedrijf verlaten omdat ze boos zijn’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot Twitter

De tweet wordt 32.800 keer bekeken.

Aan de versie op X werd een zogenaamde ‘Community Note’ toegevoegd. Community Notes zijn notities die op X worden toegevoegd aan een tweet over een specifiek onderwerp. Ze bieden extra context en informatie over het onderwerp. Community Notes worden toegevoegd door een groep van gebruikers die X zelf heeft geselecteerd en die als experts worden beschouwd in het betreffende vakgebied.

Maar community notes kunnen ook verkeerd zijn, zoals Knack eerder al ontdekte in een andere factcheck. Daarom gaan we zelf op zoek naar de origine van de beelden.

Tonen deze beelden een recent Duits boerenprotest?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. Zo komen we terecht op dezelfde YouTube-video die we ook in de X- community note terugvinden. De video werd op 26 november 2019 online geplaatst.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het is een reportage die gemaakt werd door BR24, een actualiteitenprogramma van de Duitse openbare omroep BR Fernsehen. Om te weten te komen waarom de landbouwers toen op straat kwamen, googelen we ‘bauernprotest Deutschland’, en stellen de zoekdatum in op 1 november 2019 tot en met 30 november 2019. Op de website van het programma Tagesschau van de Duitse zender ARD en op de nieuwssite Euronews lezen we dat er toen 5000 boeren naar Berlijn afzakten om te protesteren tegen een nieuw landbouwbeleidsplan.

De tweet komt niet uit de lucht gevallen. Op 18 december werd er in Duitsland effectief een landbouwersprotest georganiseerd. Dat lezen we in artikels op de website van Tagesschau en van de nieuwssite Welt en bij de Duitse televisiezender ZDF. Daarin lezen we dat duizenden landbouwers naar de Duitse hoofdstad Berlijn trokken om er te protesteren tegen aangekondigde bezuinigingen op landbouwsubsidies. Het klopt dus dat er recent een boerenprotest in Duitsland plaatsvond, maar de beelden uit de tweet zijn oude beelden.

Conclusie

– Op X circuleert een video waarin een colonne tractoren te zien is.

– Volgens sommige socialemediagebruikers zouden het beelden zijn van een recent boerenprotest in Duitsland. Dat klopt niet.

– Hoewel er momenteel wel degelijk een boerenprotest plaatsvindt in Duitsland, toont de video in kwestie een protest uit november 2019.

– We beoordelen de bewering dat de video een recent boerenprotest toont dan ook als onwaar._