Factcheck: deze foto van Biden met kind werd gemanipuleerd

Op sociale media circuleert een foto van de Amerikaanse president Joe Biden, die een klein jongetje lijkt te betasten. De foto werd gemanipuleerd. Op de originele foto zien we hoe Biden alleen naar een afbeelding op het T-shirt van het kind wijst.

Op 14 mei post een Twittergebruiker een foto van de Amerikaanse president Joe Biden, die voor een klein jongetje knielt. De handen van Biden lijken onder het T-shirt van de jongen te tasten. ‘Ik probeer er nog steeds achter te komen wie zo’n man kan steunen’, lezen we in het bijschrift (hier gearchiveerd).

De foto circuleert ook op Telegram. De Twitterfoto wordt 41.900 keer bekeken. Sommige Twittergebruikers posten overgeefemoji’s als reactie op de foto. ‘Hier word je toch kotsmisselijk van’, reageert een andere gebruiker.

‘Gewoon onder het oog van alle camera’s van de wereld… Gewoon omdat hij dat kan’, schrijft een andere Twittergebruiker bij een retweet (hier gearchiveerd).

Dat Biden een pedofiel zou zijn, is een verhaal die in de maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 sterk circuleerde. Dat lezen we in een artikel van het Amerikaanse dagblad USA Today. Volgens de QAnon-complottheorie zouden prominente Amerikaanse Democraten zich schuldig maken aan pedofilie en kinderhandel. Het is ook in die context dat we de verspreiding van deze afbeelding moeten plaatsen.

Is deze foto van Joe Biden echt?

We nemen een screenshot van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen en TinEye. Via die laatste zoekmachine komen we op de beeldendatabank Alamy terecht, waar we de originele foto terugvinden. Die geeft een heel ander beeld van de interactie tussen Biden en de kleine jongen. We zien dat de handen van Biden niet onder het shirt van de jongen zitten, maar dat Biden naar de afbeelding op het shirt van de jongen wijst (rood kader).

In de beschrijving lezen we dat de foto door fotograaf Evan Vucci van het persagentschap Associated Press (AP) werd genomen. We vinden de foto ook terug op de website van AP.

In de beschrijving lezen we dat de foto op 15 oktober 2021 werd genomen in het stadje Hartford, in de Amerikaanse staat Connecticut. Biden ging toen op bezoek bij een lokale non-profitorganisatie die met kinderen werkt. De foto werd ook gebruikt in artikels van de kranten New York Post, Seattle Times en Daily Mail. In het artikel van de New York Post zien we ook een video waarin hetzelfde jongetje te zien is. We kunnen dus besluiten dat de Twitterafbeelding gemanipuleerd is.

Conclusie Op sociale media circuleert een foto van de Amerikaanse president Joe Biden, die een klein jongetje lijkt te betasten. De foto blijkt gemanipuleerd. Op de originele foto, genomen door een fotograaf van het persagentschap AP, zien we hoe Biden naar de tekening op het T-shirt van het jongetje wijst. We beoordelen de foto dan ook als vals, of onwaar.