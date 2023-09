Factcheck: chocolademelk kan even doeltreffend zijn als hersteldrankjes

‘Chocolademelk is doeltreffender dan hersteldrankjes’, zo lazen we in een advertentie van Fairebel. Het blijkt even doeltreffend, dus we beoordelen de stelling als eerder waar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In een advertentie van zuivelmerk Fairebel wordt chocolademelk aangeprezen als ideale energiedrank voor kinderen. Aan het einde van de tekst lezen we dat het ook wordt aangeraden aan sporters: ‘Chocolademelk is zelfs doeltreffender dan energie- en hersteldrankjes.’ We nemen contact op met Fairebel en daar verwijzen ze naar een artikel uit European Journal of Clinical Nutrition. Dat concludeert dat chocolademelk gelijksoortige of betere resultaten oplevert dan placebo’s of hersteldrankjes, al blijken de bewijzen nog beperkt.

‘Doeltreffender zou ik niet durven te stellen, maar het is vaak wel even doeltreffend’, zegt professor inspanningsfysiologie Katrien Koppo (KU Leuven). Ze legt uit dat een goede hersteldrank drie functies heeft: rehydrateren, opnieuw energie geven en voor herstel zorgen. ‘Op zich kan chocolademelk, net als gewone melk, daar zeker voor zorgen. Al is het wel belangrijk om voor de magere variant te kiezen. Een glas volle chocolademelk van 250 milliliter bevat ongeveer 200 kilocalorieën. Ter vergelijking: in 250 ml klassieke cola zitten zo’n 100 kcal. Een marathonloper zal zo’n grote hoeveelheid calorieën makkelijk verbranden, maar voor kinderen – op wie deze advertentie gericht is – zou ik dat niet aanbevelen. Bovendien bevat een glas volle (chocolade)melk 3 à 5 gram verzadigde vetten en transvetten die als ongezond worden aangezien. Maar als je kiest voor de magere varianten, dan zit je op het vlak van eiwitten, koolhydraten en zout wel goed. In hersteldrankjes, zoals de populaire recovery shakes, zijn de concentraties van al die bestanddelen hoger, waardoor kleinere volumes volstaan. Mensen die aan (ultra)uithoudingssporten doen, kunnen daarmee dus sneller herstellen. Maar voor mensen en kinderen die recreatief sporten, is een glas magere (chocolade)melk zeker een evenwaardig alternatief. Met als extra voordeel dat het een bron is van calcium en vitaminen, zoals B12 en D, én veel goedkoper. Chocolademelk bevat wel veel meer koolhydraten dan gewone melk, die eigenlijk enkel nodig zijn bij duursporten. Aan kinderen zou ik dus eerder magere melk aanraden na het sporten.’

Professor inspanningsfysiologie Wim Derave (UGent) beaamt dat. ‘Chocolademelk is een waardevolle drank voor kinderen en volwassenen, die ook door sporters wordt gebruikt, vooral na krachttraining. De spieren zijn dan stevig uitgedaagd en moeten dus herstellen. Door genoeg eiwitten op te nemen, bevorder je dat herstel. De eiwitten die je in de meeste hersteldrankjes vindt, zijn bijna altijd afkomstig van melkproducten. Ze lijken dus heel sterk op melk. Alleen bevatten de meeste van die drankjes hogere concentraties eiwitten dan gewone melk. Veel sporters kiezen voor een glas melk, aangevuld met een schep eiwitpoeder: dat lijkt me zeker een verstandige keuze. In chocolademelk zitten doorgaans wel veel toegevoegde suikers. Eigenlijk zijn die niet nodig, maar na een lange inspanning kan dat ook niet zoveel kwaad. Te veel vetten zou ik wel achterwege laten. Kies dus gerust voor magere (chocolade)melk.’

* Is het waar? Uit gesprekken met experts blijkt dat magere (chocolade)melk even doeltreffend kan zijn na het sporten als hersteldrankjes. We beoordelen de stelling als eerder waar.