Factcheck: bericht over Ierse trans vrouw die trouwt met zichzelf is satire

Online circuleert het bericht dat een Ierse trans vrouw met zichzelf getrouwd zou zijn. Veel socialemediagebruikers nemen het bericht voor echt aan, maar dat is niet terecht. Het gaat om een satirisch bericht van de Ierse satirische site Ireland on Craic.

Op 26 januari wordt er in een Nederlandstalig Telegramkanaal een foto gepost waarop iemand te zien is die voor de helft gekleed gaat als bruid, en voor de andere helft als bruidegom. In de tekst bij de foto lezen we dat het zou gaan om een trans vrouw uit Dublin ‘die met zichzelf is getrouwd in wat waarschijnlijk het eerste huwelijk in zijn soort is in de geschiedenis van het land. George Dunne uit Drimnagh zei trots te zijn de eerste persoon in Ierland te zijn die met zichzelf trouwt, en vertelde aan verslaggevers dat hij hoopt dat andere mensen nu de moed zullen hebben om hetzelfde te doen.’

Ook op X circuleert de foto, net als op Instagram. Maar in de Instagrampost die we vinden, lezen we dat het zou gaan om een Franse man die met zichzelf is getrouwd.



Is de Ierse trans vrouw George Dunne met zichzelf getrouwd?



Ireland On Craic

We nemen een screenshot van de foto en laden hem op bij Google Afbeeldingen. We voeren een omgekeerde zoekopdracht uit en komen zo terecht op de website Ireland on Craic, waar we onderstaand bericht terugvinden.



In de ‘over ons’-sectie van de website lezen we echter dat Ireland on Craic een satirische website is: ‘Al onze verhalen zijn verzonnen, en complete fictie, zoals in andere vormen van komedie. Als je iets leest moet je het niet geloven. Natuurlijk! Als je denkt dat dat een evidentie is, lees dan enkele van de commentaren op onze Facebookpagina.’



Het bericht werd ook gedeeld op hun Facebookpagina.

Uit de commentaren op de post blijkt dat veel Facebookgebruikers het bericht voor echt aannemen, wat niet terecht is.

De foto zelf circuleert al sinds 2013 online, zien we op de website Tineye.





Conclusie – Online circuleert het bericht dat een Ierse trans vrouw met zichzelf getrouwd zou zijn. – Veel socialemediagebruikers nemen het bericht voor echt aan, maar dat is niet terecht. Het gaat om een satirisch bericht van de Ierse satirische site Ireland on Craic. – We beoordelen de stelling dat het gaat om een echt gebeuren dan ook als onwaar.





