Factcheck: baby’s mogen rijst eten, in beperkte mate

‘Rijst niet goed voor baby’s’, zo kopte ABC Gezondheid. Het klopt dat rijst hoge concentraties arseen kan bevatten. De Europese regelgeving is erg streng, dus ook baby’s mogen rijst eten, maar in beperkte mate. We beoordelen de stelling als eerder waar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op de website ABC Gezondheid lazen we een artikel met als kop ‘Rijst niet goed voor baby’s’. ‘Rijst, dat op natte bodems geteeld wordt, kan relatief veel arseen van de bodem onttrekken. Arseen is een giftig metaal en komt van nature voor in de bodem, in sommige bodems veel meer dan andere’, zo klinkt het. Er wordt ook verwezen naar een Amerikaans onderzoek waarin urinestalen van baby’s werden geanalyseerd. Baby’s die rijstproducten – vooral rijstsnacks – hadden gekregen, bleken hogere arseenwaarden te hebben.

Op de website van Kind & Gezin vinden we aanbevelingen voor de warme maaltijd van baby’s en peuters. Om groentepap te bereiden, is de ideale verhouding 2/3 groenten en 1/3 aardappelen, deegwaren of witte rijst. Op diezelfde pagina staat wel een ‘wist-je-dat’ met de boodschap dat rijst hoge hoeveelheden arseen kan bevatten. Daarom worden hierover wat extra tips gegeven: ‘Kook rijst in een voldoende grote hoeveelheid water (6 keer zoveel water als rijst) en giet het kookwater weg alvorens de rijst op te dienen. Beperk tot 1 keer per week.’ Wanneer we doorklikken, volgt nog meer advies, zoals: ‘Vervang borstvoeding, flesvoeding of koemelk niet door rijstdranken.’

Met onze strenge voedingsregels is er geen reden tot paniek.

Volgens professor kindergastro-enterologie Saskia Vande Velde (UZ Gent) is de aanwezigheid van arseen in rijst al lang bekend. ‘Maar als je de richtlijnen van Kind & Gezin volgt, is er geen probleem. Ook andere rijstproducten voor baby’s, zoals rijstmeel, zijn gemaakt volgens de Europese normen. Daarmee loop je geen risico, zolang je voor genoeg afwisseling zorgt. Rijstwafels zou ik niet geven aan kinderen jonger dan één jaar, die zijn ook niet bestemd voor zuigelingen. En als het gaat over kinderen met een koemelkallergie, is het belangrijk om niet uitsluitend te kiezen voor vervangproducten op basis van rijst.’

Professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) bevestigt dat rijst te veel arseen kan bevatten, afhankelijk van de plek waar die geteeld is. ‘Maar begin dit jaar publiceerde de Europese Unie nog een verordening over de maximaal toegelaten arseengehaltes in voeding. In rijst bestemd voor de productie van voeding voor zuigelingen of peuters mag dat maximaal 0,10 milligram per kilogram vers gewicht zijn en voor babyvoeding is de norm nog strenger: 0,020 milligram per kilogram. Europa is zich dus zeer goed bewust van het probleem en de rijst op onze markt wordt regelmatig gecontroleerd. Producten voor volwassenen, zoals rijstwafels, mogen iets hogere dosissen arseen bevatten, maar ook dat blijven lage concentraties.’

De kans op arseenintoxicatie in onze contreien is zeer klein, sust Tytgat. ‘Ons drinkwater wordt streng gecontroleerd. En bij arseen wordt het pas gevaarlijk als je hoge concentraties inneemt op langere termijn. Je ziet dan bijvoorbeeld dat de huid en nagels verkleuren. In extreme gevallen kan het leiden tot hartklachten en kanker. Bij acute intoxicatie en hoge dosis ontstaan herkenbare symptomen zoals buikpijn, braken en diarree. Maar nogmaals: met onze strenge voedingsregels is er geen reden tot paniek.’

