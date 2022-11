Factcheck: Argentijns jongetje stierf aan dubbele longontsteking, niet aan covidvaccin

Op Facebook en WhatsApp circuleert het bericht dat een Argentijnse jongen die het gezicht was van een promotiecampagne voor vaccinaties plots zou zijn overleden. Dat klopt gedeeltelijk. De jongen is overleden en hij was het gezicht van een campagne, maar niet van een campagne voor de coronavaccins. Hij stierf aan een dubbele longontsteking, wat geen bijwerking van de vaccins is.

Op 14 november plaatst iemand een screenshot op Facebook (hier gearchiveerd). We zien de foto van een jongen die Santino Godoy Blanco zou heten. Hij zou als vierjarige plotseling overleden zijn. Hij zou het gezicht geweest zijn van ‘Argentiniës nationale vaccinatiecampagne’ en zijn plotse dood wordt gelijkgesteld met ‘moord’. Het bericht op Facebook krijgt weinig aandacht, maar we zien dat het een screenshot is van een bericht op WhatsApp. Op die geëncrypteerde berichtendienst gaat het mogelijk viraal, maar dat valt niet na te gaan door de technische structuur van die app.

De factcheckers van het Duitse persagentschap dpa, het Amerikaanse PolitiFact and USAToday onderzochten eerder al het bericht, dat nu ook in Vlaanderen opduikt.

Verschillende Argentijnse nieuwszenders meldden dat Santino Godoy Blanco op 3 november overleed nadat hij koorts had gekregen en in een plaatselijk ziekenhuis was opgenomen. Een autopsie stelde vast dat Santino stierf aan een bilaterale longontsteking, waarbij beide longen zijn geïnfecteerd. Longontstekingen zijn geen bijwerking van coronavaccinaties.

Zijn moeder kreeg eerder van artsen van het Dr. Raúl Larcade Medisch Centrum te horen dat haar zoon griep en een keelontsteking had opgelopen, zo schrijft USAToday. Zij klaagt nu het ziekenhuis aan voor de verkeerde zorg die Santino kreeg, volgens de plaatselijke krant La Nacion.



Hoewel die suggestie wordt gemaakt op sociale media, had de jongen ook geen link met de coronavaccinatiecampagne in Argentinië. Santino was het gezicht van een vaccinatiecampagne, maar dat was er een voor vaccinaties tegen mazelen, rubella, bof en polio. Die vaccins worden toegediend aan kinderen tussen de 13 maanden en 4 jaar. Ze zijn in Argentinië een vereiste om naar school te mogen, zo schrijft dpa.

Conclusie De vierjarige Argentijn Santino Godoy Blanco stierf op 3 november. Op sociale media wordt zijn dood gelijkgesteld aan ‘moord’ of gelinkt aan covidvaccinaties. Daarvoor is geen bewijs beschikbaar. Volgens de autopsie die Argentijnse media citeren, overleed de jongen aan een dubbele longontsteking. Santino was het gezicht van een vaccinatiecampagne tegen mazelen, rubella, bof en polio.