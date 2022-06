Factcheck: nee, dit is geen wasmachine in een Russische helikopter

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een foto van een neergestorte Russische helikopter. Volgens socialemediagebruikers zou er op de foto een wasmachine te zien zijn, die Russische soldaten hebben gestolen. Dat klopt niet. Het gaat om een koelingsonderdeel van de helikopter.

Online circuleert een foto van wat een neergestorte helikopter zou zijn (hier gearchiveerd). Socialemediagebruikers denken dat er op de foto een wasmachine te zien is. ‘Russen hebben een droger of wasmachine gejat en worden neergeschoten met hun heli’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot Twitter

Ook op Facebook circuleert de foto (hier en hier gearchiveerd). Waar komt de foto vandaan? En zien we tussen de resten van de helikopter echt een wasmachine liggen?

Screenshot Facebook

Zien we echt een wasmachine op de foto?

We nemen een screenshot van de afbeelding en komen zo terecht op de Oekraïense militaire website Mil.In.Ua. In het artikel, dat op 10 mei werd gepost, lezen we dat we een Mi-28N Havoc “Night Superhunter” Helikopter zien op de foto. De Mi-28N is volgens de gespecialiseerde website Air Force Technology een Russische gevechtshelikopter, van de Russische helikopterproducent Rostvertol.

Screenshot Telegram

Via Telegram vinden we dat de foto’s voor het eerst op 10 mei werden gepost op het Telegramkanaal van Anton Gerashchenko, adviseur voor de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken (hier gearchiveerd). ‘“Poetins valken” vlogen rond in de regio Charkiv. Soldaten van de 92ste brigade feliciteerden de indringers gisteren op de Dag van de Overwinning op 9 mei en schoten een andere Mi-28 neer boven Bobrovka, regio Charkiv’, schreef Gerashchenko. In zijn post maakt Gerashchenko geen melding van een wasmachine.

Uit onze Googlezoektocht blijkt dat ook Poolse media de foto kort na verschijning oppikten. De Poolse factcheckorganisatie Konkret nam contact op met de Poolse militaire piloot Michał Fiszer. De man ontkende dat er een wasmachine op de foto te zien was. ‘Dit is een onderdeel van het koelsysteem van de turbinemotoren.’ Het systeem verkleint de thermische voetafdruk van de helikopter. Zo verkleint de kans dat infraroodgeleide raketten de helikopter opmerken, vult Fiszer aan.

Ook de Nederlandse factcheckwebsite Nieuwscheckers checkte de foto en kwam tot hetzelfde besluit.

Conclusie Online circuleert een foto van een neergestorte Russische helikopter. Volgens socialemediagebruikers zou er ook een wasmachine te zien zijn op de foto, die de Russen hebben gestolen van Oekraïners. Dat klopt niet. Het gaat om een onderdeel van het koelsysteem. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.