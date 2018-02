Waarom verstaan dove Vlamingen en Nederlanders elkaar niet?

Er bestaan nog heel wat misverstanden over gebarentaal. Bijvoorbeeld dat gebarentaal een beperkte woordenschat heeft, of dat je in gebarentaal niet over gevoelens kan praten. En zo ook dat Nederlandse doven en Vlamingen elkaar even goed verstaan als horenden. Niet dus. Prof. dr. Myriam Vermeerbergen wil met veel plezier al deze vooroordelen de wereld uithelpen. In dit college doet ze dat samen met Kristof De Weerdt, die doof geboren is.