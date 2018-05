Kunnen turbobacteriën pesticiden verslaan?

In de natuur wordt water gezuiverd met bacteriën en in waterzuiveringsinstallaties bootsen we de natuur op dezelfde manier na. Maar ook niet-natuurlijke stoffen zoals pesticiden en zalfjes komen in ons water terecht. Deze hardnekkige stoffen zijn een stuk moeilijker om af te breken. Toch bestaan er bacteriën die zelfs deze taaierds het kijken nageven. Voor Robin Bonné zijn deze bacteriën echte helden.