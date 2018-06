VS voerden honderden dronebombardementen uit in Libië

Sinds 2011 hebben de Verenigde Staten in het Noord-Afrikaanse Libië naar schatting 550 bombardementen uitgevoerd met onbemande vliegtuigen, ofwel drones, meer dan in Jemen, Pakistan en Somalië samen. Het merendeel daarvan gebeurde in 2016. Dat bericht de Amerikaanse nieuwssite The Intercept, op basis van publieke cijfers aangevuld met militaire bronnen. De omvang van de campagne in Libië was tot dusver niet gekend.

Volgens de nieuwe informatie zou het aantal dronebombardementen uitgevoerd door de regering-Obama verdubbelen. Zo zouden in 2016 in Libië maar liefst 300 dronebombardementen zijn uitgevoerd, ofwel zeven keer zoveel als in Jemen, Pakistan en Somalië samen. Eerder werd al bericht dat in drie landen het aantal (geheime) bombardementen is toegenomen onder de regering van president Donald Trump. Het meest recente bombardement in Libië vond vorige week plaats.

'Waarschijnlijk weten slechts zeer weinig mensen buiten de Amerikaanse overheid dat de VS strijd voert in Libië, laat staan dat het er honderden dodelijke dronebombardementen uitvoert', zegt Daphne Eviatar, directeur bij Amnesty International USA, aan The Intercept. 'Bovendien zijn de VS erg selectief in het vrijgeven van informatie over de campagne.'

'We merken steeds meer dat in zulke gevallen de VS volledig in het geheim opereert en niets zegt over het wettelijke kader van zulke operaties, zeker buiten oorlogszones zoals Irak en Syrië', aldus nog Eviatar. De Amerikaanse drones vertrekken vanuit bases in Italië.

In 2011 leidde een korte NAVO-luchtoperatie, waaronder ook Belgische F-16's, tot de afzetting en dood van de Libische dictator Muammar Khaddafi. Sinds 2012 hebben vier landen naar schatting 2.158 bombardementen uitgevoerd uit in Libië: de VS, Frankrijk, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat stellen de Amerikaanse denktank New America, in een nieuw rapport, en de Britse ngo Airwars. Volgens Airwars zijn daarbij honderden burgers omgekomen.

De Amerikaanse betrokkenheid in Libië is volgens The Intercept toegenomen vanaf de zomer van 2016, toen de Government of National Accord, een van de drie regeringen in het land, de VS om hulp vroeg in het bestrijden van terreurgroep Islamitische Staat. Vooral de kuststad Sirte is daarbij in het vizier gekomen.