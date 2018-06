Vroegere Trump-campagneleider Manafort moet de gevangenis in

Manafort (69) moet zich, waarschijnlijk in september, voor de Amerikaanse justitie verantwoorden voor bankfraude, fiscale fraude, witwassen van geld en illegaal lobbyen, maar bleef vrij op borg ter waarde van 10 miljoen dollar en grotendeels onder huisarrest, met twee gps-enkelbanden op zich.

Rechter Amy Berman Jackson in Washington kwam daar vrijdag op terug nadat advocaten van speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire hem hadden gezegd dat Manafort met zijn associé Konstantin Kilimnik (die banden met de Russische inlichtingendiensten zou hebben) per telefoon en sms probeerde twee getuigen voor zijn proces - - twee vroegere associés, te beïnvloeden, aldus NBC News.

Manafort heeft "misbruik" gemaakt van het zes maanden lang in hem gestelde vertrouwen, oordeelde de rechter.

Voor Mueller is de beslissing een opsteker want hij had aangevoerd dat Manafort in de gevangenis thuishoorde om geen getuigen te kunnen beïnvloeden. "Ik wil niet doof blijven voor deze beschuldigingen", zei Amy Berman Jackson.

De Rusland-affaire draait erom of er "collusie" is geweest tussen het campagneteam-Trump en Moskou, en of Rusland de laatste presidentsverkiezingen heeft beïnvloed.

Manafort houdt op alle punten vol onschuldig te zijn.