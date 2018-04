De juridische oorlog van Trump vs. Robert Mueller: 'Geen mens wil een maffiabaas in het witte huis'

Het is veelzeggend over de huidige politieke mores in Washington dat James Mattis er tegenwoordig geldt als een stem van de rede. Uitgerekend de Amerikaanse defensieminister, die vanwege zijn strijdlustige franc-parler en onwrikbare principes bijnamen kreeg als The Warrior Priest en Mad Dog, moest zijn president er nu van overtuigen dat voorzichtigheid geboden was. Mattis, een hardliner geschoold in volle Koude Oorlog, temperde Trumps aanvankelijke enthousiasme om 'mooie', 'nieuwe' en 'slimme' raketten op Syrië te laten neerregenen, zelfs als bij die gelegenheid ook Russische troepen zouden worden geraakt.

...