Volgens het Witte Huis staat boek van ex-medewerkster van Trump 'vol leugens'

In het boek met de titel Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House ('Losgelagen. Het verhaal van Trumps Witte Huis door een insider') stelt Manigault Newman vragen over Trump zijn geestelijke toestand en portretteert ze hem als iemand die zijn impulsen niet kan beheersen, zo meldt de krant The Washington Post.

Ze schrijft ook dat het Witte Huis haar 15.000 dollar per maand aanbood als ze haar mond zou houden, aldus The Washington Post die al stukken van het boek kon inkijken. Het boek komt volgende dinsdag uit.

Het boek wordt omschreven als 'explosief' en 'opzienbarend' en vertelt over de relatie van de auteur met de president, die begon toen ze meedeed aan een reality televisie-programma 15 jaar geleden. Ze werd assistente van president Trump en leidde zijn communicatie en pr-afdeling, zo meldt uitgeverij Amazon. Ze kreeg in december ontslag en daarmee kwam hun relatie tot een definitief einde.

Toen de huidige woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders vragen kreeg over het op til zijnde boek, liet ze een persbericht verspreiden waarin staat dat Manigault Newman ervoor gekozen heeft 'om al het goede dat de president onderneemt om Amerika veilig en welvarend te maken, te verzwijgen' en dat 'het boek vol staat met leugens en onjuiste beschuldigingen'.

Ze voegde eraan toe dat het droevig is dat de media de valse beweringen van een misnoegde vroegere medewerkster van het Witte Huis serieus neemt, terwijl het duidelijk is dat die daar alleen maar profijt uit wil halen.