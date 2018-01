Veiligheidsraad in spoedzitting over protesten in Iran

Dat heeft de woordvoerder van de Kazachse ambassadeur bij de VN en huidig voorzitter van de raad Kairat Umarov gezegd.

De zitting komt er op vraag van de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley. Zij had eerder deze week al gezegd dat de VS een spoedzitting zouden eisen, zonder daarvoor een datum vast te leggen.

De betogingen in Iran gingen vorige week donderdag van start in de noordoostelijke stad Masjsjad en verspreidden zich al snel in het hele land. Het protest was aanvankelijk tegen de economische situatie gericht, tegen prijsstijgingen, maar evolueerde al snel naar protest tegen de regering in Teheran. Daarbij werden onder meer overheidsgebouwen en politieposten aangevallen.

Door geweld bij de manifestaties kwamen in totaal minstens 21 mensen om en werden honderden anderen gearresteerd.