Turkse grondtroepen trekken Koerdische enclave Afrin in Syrië binnen

Turkije lanceerde zaterdag 'Operatie Olijftak' om de Koerdische milities uit Afrin te verdrijven en de enclave 'van terroristen te bevrijden'. Tijdens de actie zouden 72 Turkse gevechtsvliegtuigen 108 doelwitten van de YPG-milities bestookt hebben. Die Koerdische militie was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat. Maar Turkije beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Bij de bombardementen zouden tien doden gevallen zijn, onder wie zes of zeven burgers.

Nu zijn grondtroepen van het Turkse leger de Koerdische enclave Afrin binnengetrokken. Aan die grondoperatie nemen ook strijders van het Vrije Syrische Leger deel. Die door Turkije opgeleide Syrische strijders waren zaterdag hun grondoffensief tegen Afrin al begonnen.

Het is onbekend hoeveel troepen Turkije inzet, noch wat hun onmiddellijke doelstelling is. Hoe dan ook wil Turkije langs zijn grens met Syrië een dertig kilometer brede 'veiligheidszone' installeren. Daar zou volgens premier Yildirim een kamp ingericht worden om mensen die Afrin ontvluchten op te vangen. De Turksehulporganisatie Rode Halve Maan is al begonnen met de voorbereidingen van een kamp waar in eerste instantie minstens 50.000 Syriërs terechtkunnen.

President Erdogan roept de Turkse burgers intussen op te "bidden" voor de soldaten die aan het offensief deelnemen. De grootste pro-Koerdische partij, de HDP, waarschuwt hij om geen demonstraties tegen de operatie te organiseren.