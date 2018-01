Turkse gevechtsvliegtuigen bestoken Koerdische doelwitten in Noord-Syrië

Volgens het officiële persbureau Anadolu waren observatieposten van de YPG het doelwit, terwijl ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten gewag maakt van luchtaanvallen die door minsten tien Turkse straaljagers zijn uitgevoerd. Een Koerdische woordvoerder in Afrin bevestigt de raketinslagen.

Eerder op de dag had Turkse president Recep Tayyip Erdogan de start van het militaire offensief tegen de YPG aangekondigd. Die Koerdische militie was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Maar Turkije beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Tijdens zijn televisietoespraak kondigde Erdogan ook aan dat behalve Afrin ook de stad Manbij, iets verder naar het oosten geviseerd wordt door Turkse troepen.

