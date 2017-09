Trump stelt 'revolutionaire' belastingverlaging voor

Wat Donald Trump voorstelde, was in brede lijnen al bekend.

Het bedrag waarop geen belasting betaald wordt, wordt verdubbeld tot 12.000 dollar voor een individu, 24.000 dollar voor een echtpaar, en meer voor wie kinderen ten laste heeft. Voor wie boven dat belastingvrij bedrag uitkomt, zijn er nog slechts drie belastingvoeten: 12 procent, 25 en 35. In het huidige systeem zijn er zeven verschillende voeten, gaande van 10 procent tot 39,6.

Het wordt allemaal zo eenvoudig, beloofde Trump, dat je je belastingaangifte zult kunnen doen op 'één blad papier'.

De bedrijfsbelasting wordt drastisch verlaagd, en zakt van 35 naar 20 procent.

Trump had eerder 15 procent in het vooruitzicht gesteld, maar dat was een strategie, verklaarde hij aan journalisten, om in onderhandelingen met de Republikeinen op 20 uit te kunnen komen.

Bedoeling is dat Amerikaanse bedrijven hun in buitenland opgeslagen geld terug naar de VS brengen nu de belastingener 'competitief laag' worden.

'Death tax' verdwijnt

Het belastingplan voorziet een drastische vermindering van het aantal aftrekposten, wat de verlaging naar 20 procent ten dele moet compenseren.

Successierechten worden helemaal afgeschaft (Republikeinen hebben deze belasting omgedoopt tot de death tax).

Dit alles, zei Trump, 'betekent een revolutionaire verandering'. 'Er zijn nooit belastingverlagingen geweest zoals deze'. Volgens hem gaan ze verder dan de belastingverlagingen in de jaren 80 onder president Ronald Reagan.

'Mirakel voor de mddenklasse'

De president legde er zowel in de toespraak als eerder tegenover journalisten de nadruk op dat gewone mensen de meeste winst zullen voelen. 'De grootste winnaars zullen werkende mensen zijn'. 'De banen zullen toestromen', beloofde hij, 'bedrijven zullen mekaar beginnen te beconcurreren over Amerikaanse arbeid, en de lonen zullen blijven verhogen'. Er komt een 'mirakel voor de middenklasse'. De middenklasse bevat in de VS ook arbeiders.

Voor rijke mensen als hij zat er 'niet zo veel profijt' in het nieuwe belastingssysteem.

Het plan laat de mogelijkheid open om de allerrijksten hoger te belasten als het parlement dat zo beslist.

Er blijven vele vragen open, en vele details oningevuld. Met name een becijfering van de kost van het programma is nog niet vrijgegeven, en evenmin hoe ervoor te betalen. Er is niet begroot hoeveel kapitaal men hoopt terug te krijgen uit het buitenland.

Republikeinen in het parlement voorspellen dat het goedkeuren van dit plan lastig zal zijn.