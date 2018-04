Trump overweegt toch mee te doen met handelsakkoord TPP

De stap is opmerkelijk omdat Trump kort na zijn aantreden als president zijn land juist terugtrok uit de onderhandelingen voor TPP. Daardoor werd het akkoord in maart dit jaar niet door de geplande twaalf landen, maar slechts door elf staten ondertekend.

De Amerikaanse deelname aan TPP was een plan uit de tijd van Trumps voorganger Barack Obama. Het handelsblok met landen als Australië, Canada, Japan, Peru en Vietnam was eigenlijk bedoeld om China wat meer tegenwicht te kunnen bieden. Het lijkt daarom ook niet geheel toevallig dat Trump uitgerekend nu hij met China in een handelsconflict verzeild is, weer is gaan nadenken over TPP.

Overigens liet Trump zich donderdag ook al weer een heel stuk vriendelijker uit over China. De Amerikaanse leider toonde zich in zijn nopjes met een eerdere speech van zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Daarin verklaarde Xi dat zijn land opener moet worden voor buitenlandse investeerders en dat importheffingen op onder meer auto's flink verlaagd zullen worden.