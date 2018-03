Theresa May schort bilaterale contacten met Moskou op

Ook zullen 23 Russische diplomaten het Verenigd Koninkrijk worden uitgezet, omdat het land Rusland schuldig acht aan de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal op Britse bodem. De Britse diplomatie zal ook de wereldbeker voetbal in Rusland boycotten.

May trekt de uitnodiging in die ze verzonden had naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. Daarnaast gaat Groot-Brittannië dus 23 Russische diplomaten het land uit zetten die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij spionageactiviteiten. Voorts zal Londen geen Britse hoogwaardigheidsbekleders of leden van de Britse koninklijke familie naar de werelbeker voetbal afvaardigen. Die vindt van midden juni tot midden juli plaats in Rusland.

Reactie Rusland

In een eerste officiële reactie noemt de Russische ambassade in Londen de Britse maatregelen 'vijandelijk, totaal onaanvaardbaar, ongerechtvaardigd en kortzichtig'.

'Alle verantwoordelijkheid voor het verslechteren van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland ligt bij het Britse leiderschap', zo staat er te lezen in een mededeling op de website van de Russische ambassade.

Veiligheidsraad

Daarnaast komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op vraag van het Verenigd Koninkrijk om 20 uur Belgische tijd samen om de vergiftiging te bespreken.

Op 4 maart werden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Ze verkeren nog steeds in kritieke toestand.

De Britse premier Theresa May beschuldigt Rusland ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging, maar Rusland ontkent dat.

Ook de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk zei woensdag te geloven dat Rusland achter de vergiftiging zit. 'Ik ben volledig solidair met premier Theresa May in het licht van de brutale aanval die waarschijnlijk werd ingegeven door Rusland', tweette Tusk, die zei dat hij bereid is de kwestie op de agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week te zetten. Tusk riep ook de Amerikaanse president Donald Trump op tot trans-Atlantische eenheid.

De NAVO liet woensdag optekenen 'diep bezorgd' te zijn over het eerste offensieve gebruik van een zenuwgas op het grondgebied van zijn militaire alliantie. Het bondgenootschap bood Groot-Brittannië zijn solidariteit en steun aan, en riep Rusland op de vragen van Londen te beantwoorden.