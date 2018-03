Tusk roept Trump op tot Europees-Amerikaanse eenheid na vergiftiging Russische ex-spion

'In een tijd waarin iemand van buitenaf nepnieuws verspreidt, zich bemoeit met onze verkiezingen, en mensen op ons grondgebied aanvalt met zenuwgas, dan moet niet trans-Atlantisch gekibbel, maar trans-Atlantische eenheid het antwoord zijn. Dat zou overduidelijk moeten zijn voor echte vrienden'. Zo richtte Europees president Donald Tusk zich vanuit de Finse hoofdstad Helsinki tot de Amerikaanse president Donald Trump, die tot dusver bijzonder behoedzaam reageerde op de vergiftiging van Skripal.

Solidair

Ondanks het Britse vertrek uit de Europese Unie en de gespannen onderhandelingen daarover is Tusk 'volledig solidair' met de Britse premier Theresa May 'in het licht van deze brutale aanval'.

De Britse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van Skripal en zijn dochter Yulia op 4 maart en kondigde woensdag verregaande vergeldingsmaatregelen aan.

Tusk wil het conflict bespreken met de Europese staatshoofden en regeringsleiders, die volgende week in Brussel een top houden.

Als reactie op de annexatie van de Krim en de Russische inmenging in het oosten van Oekraïne handhaven ze al jaren economische en diplomatieke sancties tegen Rusland. Ook bevriezen de lidstaten de tegoeden van vertrouwelingen van president Vladimir Poetin. Ze mogen ook niet langer naar Europa reizen.