Steve Bannon geeft peptalk aan Front National: 'Draag het label racist als een ereteken'

Steve Bannon, voormalig adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zaterdag een toespraak gegeven op een partijbijeenkomst van het extreemrechtse Front National in Lille. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Hij moedigde de militanten aan om beschuldigingen van racisme met trots te dagen.

'Laat ze jullie racisten noem. Laat ze jullie xenofoben noemen. Draag het als een ereteken.' Bannon zei ook nog dat hij door de wereld rond te reizen geleerd had dat 'de geschiedenis aan onze kant staat'. Hij sprak er aan de zijde van FN-voorzitster Marine Le Pen. De Franse krant Le Monde verwacht dat Le Pen op dat congres herkozen wordt als voorzitster en dat de nieuwe naam van het Front National onthuld wordt.

Vorige week was Bannon in Rome om de Italiaanse verkiezingen van dichtbij te volgen. Hij pleitte er ook voor aan alliantie tussen anti-immigratiepartij Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging. De voormalig adviseur maakte afgelopen augustus een exit uit het Witte Huis en is intussen vervreemd van de president die hem de bijnaam 'Sloppy Steve' bezorgde.