Schotse premier Sturgeon wil nieuw referendum over onafhankelijkheid

De Schotse premier Nicola Sturgeon wil dat een tweede referendum wordt gehouden over Schotse onafhankelijkheid. Die volksraadpleging moet er komen tussen de herfst van 2018 en het voorjaar van 2019, nadat Londen de brexit heeft geactiveerd. Sturgeon zal het Schotse parlement in de loop van volgende week vragen dat mogelijk te maken

Het voornemen van Sturgeon is een reactie op het besluit van de Britse premier Theresa May om voor een 'harde' brexit te opteren - waarmee bedoeld wordt dat Groot-Brittanië ook uit de interne markt en de douane-unie zou stappen. De regering in Londen is 'geen centimeter' aan de Schotse verzuchtingen tegemoetgekomen, zei Sturgeon.

Bij het eerste onafhankelijkheidsreferendum, lang voor het brexitbesluit, was ongeveer 55 procent van de Schotten voor een verder verblijf in het Verenigd Koninkrijk te vinden. Bij de volksraadpleging over de brexit stemde ongeveer dezelfde meerderheid van de Schotten voor een verder verblijf bij de EU. Het brexit-besluit zou wel eens meer Schotten overtuigd kunnen hebben van onafhankelijkheid voor de Schotse Highlands, zo is de redenering van Sturgeon.

Brexit vandaag al aangekondigd?

Vraag is echter of de Britse regering een tweede onafhankelijkheidsreferendum zou goedkeuren. De knoop moet doorgehakt worden door het parlement in Westminster. Een weigering dreigt felle Schotse reacties uit te lokken. Britse media speculeren dat Londen op zijn minst Schotland aan het lijntje gaat houden tot de brexit een feit is.

Niet toevallig kwam Sturgeon maandagochtend met haar aangekondigde 'belangrijke toespraak'. Maandagnamiddag staat in het Britse parlement immers opnieuw de brexit-wet op de agenda. De regering heeft aangekondigd dat als het Hogerhuis aan het wetsontwerp sleutelt, de tekst opnieuw naar het Lagerhuis verhuist. Verwacht wordt echter dat vandaag nog het wetsontwerp in wet wordt omgezet. Dan kan premier Theresa May al officieel de Britse uitstap uit de EU aankondigen. Zodra zij dat heeft gedaan, begint de deadline-klok te tikken: twee jaar later moeten, krachtens het Verdrag van Lissabon, de uitstapgesprekken met de EU afgesloten zijn.