Schietpartij Quebec: 'Verdachte belde zelf naar de politie'

De tweede verdachte die in Canada is opgepakt in verband met de schietpartij in Quebec, zou zelf de politie gebeld hebben om zich over te geven. Dat meldt Radio Canada, op basis van een bron bij de politie.

De man zou enkele minuten na de schietpartij berouw hebben gehad en de politie hebben gebeld, aldus Radio Canada. Een achtervolging ontspon zich, die eindigde op ongeveer 20 kilometer van de schietpartij in de moskee. De verdachte had er zijn voertuig gestopt. Na een korte onderhandeling zou hij aanvaard hebben zich aan de agenten over te geven. In zijn voertuig zou een wapen zijn aangetroffen.

Terreur

Christine Coulombe, politiewoordvoerder in Quebec, zei dat de politie de schietpartij als een terreuraanslag behandelt op basis van elementen uit het onderzoek. De andere verdachte was opgepakt in de buurt van de moskee. Nog volgens de woordvoerster zouden er geen andere verdachten zijn.

Op Twitter veroordeelde de Belgische premier Charles Michel de "laffe aanslag". Zijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten, klinkt het.

Je condamne l'attentat lâche de #Quebec Pensées avec les victimes et leurs proches. -- Charles Michel (@CharlesMichel) 30 januari 2017

In de VS stelt de burgemeester van New York, Bill de Blasio, dat de politie extra bescherming voorziet voor de moskeeën in de stad. "Aan mijn mede-New Yorkers die moslim zijn, New York zal u beschermen. De politie van New York zal u beschermen", zei hij op Twitter.

To my fellow New Yorkers who are Muslim: New York City will protect you. The NYPD will protect you. We will fight all hatred and bias. -- Bill de Blasio (@NYCMayor) 30 januari 2017

In de Nederland maakt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) zich ernstige zorgen over de veiligheid van de moskeeën in Nederland. De organisatie roept moskeeën op meer waakzaam te zijn richting de verkiezingen.

Volgens getuigen zouden tot drie gewapende mannen het vuur hebben geopend op de zowat 40 aanwezigen voor het avondgebed in het islamitisch centrum in Quebec City, aldus persagentschap Reuters. De politie van Quebec heeft bevestigd dat ze twee mensen heeft opgepakt, en sluit niet uit dat er nog een derde verdachte is.

Allahou Akbar

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de aanval op Twitter veroordeeld. Hij spreekt van een terroristische aanslag. "Wij veroordelen deze terroristische aanslag tegen moslims die zich op een religieuze en veilige plaats bevonden", laat de eerste minister optekenen in een persbericht. Trudeau drukte daarin ook zijn medeleven uit aan de familie en vrienden van de slachtoffers en wenste de gewonden een spoedig herstel.

"Vanavond rouwen de Canadezen voor zij die gedood werden bij een laffe aanval op de moskee in Québec City. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families."

Statement by Prime Minister Trudeau on the terrorist attack in Quebec City: https://t.co/7MhjDUFye0 -- CanadianPM (@CanadianPM) 30 januari 2017

Volgens een getuige zou een van de aanvallers "Allahou Akbar" geroepen hebben, aldus Radio Canada, maar dat nieuws werd nog niet bevestigd door de autoriteiten.