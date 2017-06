Reacties op 'barbaarse en laffe daad'

De burgemeester van Londen Sadiq Khan heeft zondagochtend in een mededeling de 'barbaarse en laffe' aanslag veroordeeld die zeven doden en een vijftigtal gewonden eiste. Hij drukt ook zijn medeleven uit aan iedereen die betrokken is, en dankt de hulpdiensten. "Zo'n barbaarse daden kunnen niet verantwoord worden", aldus de Londense burgemeester.

Premier Theresa May, die eerder van een 'vreselijk' incident" sprak, meldde later dat er crisiberaad volgde. Volgens de premier moet de strijd tegen moslimterrorisme kordater worden aangepakt: 'Enough is enough'

I have just led a meeting of COBR in response to the appalling London attack and I will soon be making a statement in Downing Street. -- Theresa May (@theresa_may) June 4, 2017

"Er worden brutale en schokkende incidenten gemeld in Londen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families", tweette Labour-leider Jeremy Corbyn.kort na de aanslag.

Meteen na de aanslag in Londen heeft Amerikaans president Donald Trump zijn pleidooi voor een inreisverbod uit zes moslimlanden herhaald. "We moeten slim, waakzaam en hard zijn. De rechtbanken moeten ons onze rechten teruggeven. We hebben het inreisverbod nodig als extra beveiling", zo stelde Trump op Twitter. "Wat de VS ook kunnen doen om te helpen in Londen en het Verenigd Koninkrijk, we zullen er zijn", voegde hij eraan toe.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft zondag de terroristische aanslag in Londen veroordeeld en zijn medeleven betuigd aan het Britse volk, "President Poetin betuigt zijn diepe medeleven aan het Britse volk en veroordeelt de terroristische aanslag die enkele uren geleden in Londen plaatsvond", zo verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov aan de Russische persagentschappen.

Volgens Duits bondskanselier Angela Merkel 'zijn we vandaag over alle grenzen heen verenigd in verschrikking en treurnis, maar ook in vastberadenheid'. "Ik denk in deze uren met deelneming en solidariteit aan onze Britse vrienden en aan alle mensen in Londen", aldus Merkel.

"Een nieuwe tragedie in Londen. We staan allemaal aan de zijde van het Verenigd Koninkrijk." reageerde premier Charles Michel op de aanslag van zaterdagavond in Londen.

A new tragedy in #London, we all stand with #UK -- Charles Michel (@CharlesMichel) June 4, 2017

De Franse president Emmanuel Macron verklaarde dat Frankrijk 'meer dan ooit naast het Verenigd Koninkrijk staat na deze nieuwe tragedie. "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten"