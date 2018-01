President van Tsjaad kondigt verkiezingen aan na drie jaar uitstel

Déby deed zijn aankondiging zondagavond live op televisie. Een concrete datum heeft de president niet aangekondigd.

Normaal gezien moest in juni 2015 al een nieuw parlement worden gekozen, maar die verkiezingen werden telkens uitgesteld.

In februari vorig jaar stelde de president de verkiezingen dan voor onbepaalde duur uit, omdat er geen middelen zouden zijn. Zeer tegen de zin van de oppositie.

Déby is al sinds 1990 aan de macht in het Centraal-Afrikaanse land en werd in april 2016 verkozen voor een vijfde ambtstermijn, zij het in verdachte omstandigheden.