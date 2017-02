Opvallend: Trump verklaart liefde aan de EU

'Ik ben totaal voor de prachtige Europese Unie.' Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gezegd in een interview dat persagentschap Reuters donderdag heeft gepubliceerd.

De uitspraak is opvallend. In een interview met Bild zei hij vorige maand nog dat het niet ondenkbaar dat er nog meer landen uit de Europese Unie zullen stappen. De Unie was volgens hem toen een instrument van Germaanse dominantie dat erop gebrand is om de Verenigde Staten te verslaan in internationale handel. 'Het maakt voor mij niet uit of de Europese Unie samenblijft', klonk het nog.

In hetzelfde interview met Bild zei Trump ook dat de NAVO achterhaald was en ook die uitspraak heeft hij intussen al gemilderd. Althans, zijn vicepresident Mike Pence zei afgelopen weekend op de veiligheidsconferentie in München nog 'in naam van president Trump' dat 'de Verenigde Staten de NAVO steunen, jullie belangrijkste partner zijn en dat altijd zullen zijn.'

