Trump: 'NAVO is achterhaald'

De NAVO maakt zich zorgen nadat de Amerikaanse president-elect Donald Trump liet optekenen dat het militaire bondgenootschap achterhaald is. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier maandag in Brussel nadat hij NAVO-chef Jens Stoltenberg had gesproken. De Europese minister voor Buitenlandse Zaken zijn bijeen om het onder andere over het Midden-Oosten te hebben.

In een interview met Europese kranten, waaronder Bild, noemde Trump de NAVO obsolete, verouderd, en liet hij optekenen dat de verdragsorganisatie geen bescherming biedt tegen terroristische aanvallen.

Trump voegde eraan toe dat veel NAVO-leden hun deel niet betalen voor bescherming door de VS. 'Dat is oneerlijk voor ons', klonk het. 'Er zijn vijf landen die betalen wat ze worden verondersteld te betalen. Dat is niet veel.'

'Maakt niet uit of EU bij elkaar blijft'

Trump had het ook over het vluchtelingenbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, dat hij 'rampzalig' vindt. De brexit vindt hij dan weer een goede zaak. Hij wil zo snel mogelijk na zijn inauguratie samenzitten met Brits premier May om alles 'snel en schoon' af te handelen.

Volgens hem is het niet ondenkbaar dat er nog meer landen uit de Europese Unie zullen stappen, volgens hem een instrument van Germaanse dominantie dat erop gebrand is om de Verenigde Staten te verslaan in internationale handel. 'Het maakt voor mij niet uit of de Europese Unie samenblijft', klonk het volgens het Duitse blad Bild nog.