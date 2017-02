Amerika en de NAVO: de loyaliteit blijft, tenminste als het geld komt

Amerikaans vicepresident Mike Pence zei zaterdag op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München dat het Amerikaanse engagement in de NAVO 'onwrikbaar' is. 'Ik verzeker jullie in naam van president Trump: de Verenigde Staten steunen de NAVO, zijn jullie belangrijkste partner en zullen dat altijd zijn.' Daarmee bevestigt hij wat Defensieminister James Mattis zei toen hij eerder deze week in Brussel was, al was die wat harder in de lijn en liet die duidelijk horen voor het einde van het jaar intenties te willen zien over extra steun.

