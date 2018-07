Ontmoeting Trump-Rohani: 'Enkel als sancties tegen Iran worden herzien'

De Iraanse regering is enkel bereid om een top te organiseren met Amerikaans president Donald Trump als de Verenigde Staten hun uitstap uit het nucleair akkoord van 2015 en de sancties tegen Iran zouden herzien. Dat heeft de woordvoerder van president Hassan Rohani, Hamid Aboutalebi, dinsdag gezegd. 'Terug naar de atoomdeal, een einde aan de vijandigheden en respect voor het Iraanse volk (...) en dan kunnen we de weg vrijmaken om uit het huidige dilemma te geraken', gaf hij te kennen op Twitter.

Hoewel Trump en de Iraanse regering de voorbije weken almaar dreigendere taal spraken, gaf de Amerikaanse president maandag na zijn ontmoeting in het Witte Huis met de Italiaanse premier Guiseppe Conte plots te kennen dat hij openstaat voor een ontmoeting 'zonder voorwaarden' met Rohani. 'Ik zal zeker een ontmoeting met Iran hebben als zij dat willen', luidde het. 'Ik weet niet of zij daar al toe bereid zijn.'

Trump zei ook dat een zinvol nucleair akkoord met Iran 'goed voor hen, goed voor ons en goed voor de wereld' zou zijn.

In mei trokken de VS zich nog eenzijdig terug uit een dergelijk akkoord dat in 2015 werd afgesloten met Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China, en kondigden ze aan opnieuw sancties te zullen invoeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo nuanceerde maandag overigens al snel de uitspraken van Trump. De regering in Teheran dient zich ertoe te verbinden 'fundamentele' veranderingen door te voeren en ermee in te stemmen om een akkoord te willen sluiten dat de ontwikkeling van nucleaire wapens 'werkelijk' verhindert. Pas dan is Trump bereid tot gesprekken, zei Pompeo aan de zender CNBC.