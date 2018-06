Onderzoek Amerikaanse Justitie besluit: Comey niet politiek gemotiveerd in zaak Clinton

De inpecteur-generaal van het ministerie, een soort hoogste toezichthouder op de te respecteren regels, ziet 'duidelijke en dramatische' afwijkingen van Comey in diens onderzoek. Ze hebben de reputatie van de FBI en het ministerie als een faire beheerder van de gerechtigheid schade toegebracht, verklaarde Michael Horowitz.

Clinton had als minister van Buitenlandse Zaken voor e-mails ook een privéserver gebruikt. Dat is verboden en werd door de Republikeinen in de verkiezingstrijd om het Amerikaans presidentschap 2016 als een groot thema naar voor geschoven. De affaire hield ook de FBI bezig. Comey kwam echter tot de slotsom geen aanklacht tegen Clinton aan te bevelen; een reden waarom Trump hem in mei 2017 aan de deur zette.

Dat zorgde er ook voor dat de bijzondere FBI-onderzoeker Robert Mueller werd ingezet. Hij voert onderzoek naar geheime verkiezingsafspraken tussen Trumps campagneteam en Rusland. Trump noemde dat onderzoek een heksenjacht. Eén tot nu toe onbekend detail in het rapport van 500 pagina's zou de president mogelijk een nieuwe impuls aan zijn complottheorie geven, dat de FBI en zijn ministerie van Justitie hem hadden tegengewerkt.

De Washington Post citeert uit het rapport een gesprek tussen FBI-advocate Lisa Page en FBI-agent Peter Strzok, die zowel bevoegd was voor de zaak Rusland als de affaire Clinton. Page zegt, Trump zal toch nooit president worden? Waarop Strzok antwoordt: 'Neen, neen, toch niet. Dat houden we tegen'. Verwacht wordt dat Trump, die donderdag zijn 72ste verjaardag vierde, dat detail voor nieuwe aanvallen zal aanwenden.