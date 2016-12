Obama en Japanse premier gedenken samen slachtoffers Pearl Harbor

Zeven maanden na hun historische gezamenlijke bezoek aan Hiroshima, legden de twee leiders bloemenkransen neer aan de gedenkplaats. "Als eerste minister van Japan, bied ik mijn oprechte en eeuwige deelneming aan aan de zielen van diegenen die hier hun leven hebben verloren", zei Shinzo Abe met president Barack Obama aan zijn zijde. "We mogen nooit de verschrikkingen van de oorlog herhalen." "De boodschap die ik hier in Pearl Harbor de wereld in wil sturen, samen met president Barack Obama, is die van de kracht van de verzoening. Vandaag, vooral vandaag, heeft de wereld nood aan de geest van verdraagzaamheid en de kracht van de verzoening", aldus nog de Japanse premier.

Bij de Japanse aanval tegen de militaire basis Pearl Harbor kwamen in 1941 2.300 Amerikanen om het leven, voornamelijk militairen.

Het was de eerste keer dat leiders van beide landen gezamenlijk in Pearl Harbor aantraden.

'Wie anders is niet demoniseren'

Ook president Obama had het over de weg die de twee vroegere vijanden de afgelopen 75 jaar samen aflegden. "De Verenigde Staten en Japan kozen voor vriendschap en kozen voor vrede", zei Obama, die het bondgenootschap tussen Japan en Verenigde Staten "de hoeksteen" noemde van de vrede in de landen rond de Stille Oceaan. "Het is hier dat we bedenken dat zelfs wanneer de haat het felste brandt en de strijd van het tribalisme een hoogtepunt bereikt, we moeten weerstaan aan de drang om naar binnen te keren. We moeten weerstaan aan de drang om degenen die anders zijn te demoniseren", aldus Obama. Die laatste boodschap leek vooral gericht te zijn aan zijn opvolger Donald Trump, die aangaf op de eerste dag van zijn termijn het Trans-Pacific Partnership (TTP) te zullen opzeggen. Het vrijhandelsverdrag werd in 2015 ondertekend door 12 landen uit het gebied rond de Stille Oceaan, en was een van de paradepaardjes van Obama. Het verdrag werd overigens in zijn huidige vorm ook door de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton afgewezen.

(Belga/RR)