Noord-Korea lanceert "verschillende ballistische raketten" in de zee

De projectielen werden maandag gelanceerd van in de buurt van de lanceringssite voor langeafstandsraketten Dongchang-ri om 07.36 uur (00.06 uur Belgische tijd) en vlogen over het land alvorens 1.000 kilometer verder in de Japanse Zee terecht te komen. Volgens een functionaris van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zou het gaan om intercontinentale ballistische raketten.

Tokio protesteert sterk tegen de Noord-Koreaanse acties, aldus premier Shinzo Abe, die bevestigt dat de drie raketten terechtkwamen in een exclusieve economische zone van Japan. De lancering was "een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van ons land", aldus woordvoerder van de Japanse overheid Yoshihide Suga.

Noord-Korea heeft al verschillende tests uitgevoerd met ballistische raketten, en hoopt uiteindelijk langeafstandsraketten te kunnen ontwikkelen, die een ook een bedreiging kunnen vormen voor de VS.

Zaterdag nog raakte bekend dat de voormalige president Barack Obama in 2014 cyberaanvallen had bevolen tegen het Noord-Koreaanse raketprogramma, nadat bleek dat het Amerikaanse raketafweersysteem niet voldoende bescherming zou bieden bij aanvallen van Pyongyang. De huidige president Donald Trump kondigde aan zeer agressief te reageren tegen dreigementen of aanvallen van Noord-Korea.

De Verenigde Naties hebben al verschillende keren sancties opgelegd tegen Noord-Korea vanwege de verschillende nucleaire tests en tests met ballistische raketten die Noord-Korea al heeft uitgevoerd. Volgens de VN lanceerde Noord-Korea in 2016 minstens 25 projectielen, en voerde het land vorig jaar eveneens twee nucleaire tests uit, aldus persagentschap Bloomberg.