Nieuwe arrestatie na terreuraanslag in Manchester

Bovendien werd er nog een andere arrestatie verricht in het stadsdeel Moss in Manchester. De jongere broer van de zelfmoordterrorist van Manchester wou volgens een Britse krant een terreuraanslag plegen op een gezant van de Verenigde Naties in Libië, de Duitser Martin Kobler. De aanslag, die voor dit jaar gepland was op een konvooi van Kobler, kon verijdeld worden, schreef The Telegraph zondag.

Hashim Abedi, de broer van Salman Abedi, behoorde tot een jihadistengroep. Libische veiligheidsdiensten hielden de groep maandenlang in het oog, zo vernam de krant in diplomatieke kringen.