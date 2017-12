Negen doden bij aanval op koptische christenen in Egypte

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat zes burgers en een politieagent in dienst omkwamen toen de man een kerk probeerde binnen te dringen. Hij werd daarbij onderschept en gearresteerd.

Eerder had hij een winkel in de buurt aangevallen en daarbij twee mensen doodgeschoten.

In een eerdere mededeling was er nog sprake van twaalf doden en twee daders, waarvan er één doodgeschoten werd en één kon vluchten en later gevat werd.

De aanval is nog niet opgeëist, maar er wordt in de richting van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) gekeken.

De kopten, een christelijke minderheid in Egypte, is het voorbije jaar vaker het doelwit geweest van IS-aanslagen.