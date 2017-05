Madrid gaat na of Catalonië (school-)boekje te buiten gaat

Het Spaanse ministerie van Onderwijs heeft donderdag een administratief onderzoek bevolen naar de inhoud van in Catalonië gebezigde schoolboeken. Het initiatief komt er na de publicatie van een rapport over "indoctrinatie" van het jonge volkje in de naar onafhankelijkheid strevende, rijkste regio van Spanje.

Het rapport van de Catalaanse onderwijsvakbond AMES stelt, op basis van een analyse van een twintigtal handboeken, "bevooroordeelde" visies in sommige handboeken geschiedenis en aardrijkskunde vast, bedoeld om het belang van de Spaanse staat te minimaliseren of in een slecht daglicht te stellen.

Volgens AMES geven sommige uitgeverijen er de voorkeur aan, de nadruk te leggen op wat Catalanen van de rest van de Spanjaarden scheidt in plaats van op wat hen verenigt. Het rapport schuwt straffe woorden als "vernederingen" en "onrechtvaardigheden" niet.

Daardoor wordt, steeds volgens het rapport, de weg vrijgemaakt voor "verwerping die zelfs tot haat" kan leiden. Het rapport zal nu geverifieerd worden. Bij bevestiging zal Onderwijs in Madrid de regio Catalonië "oproepen om ervoor te zorgen dat de inhoud (van de schoolboeken) het (nationale onderwijs-)programma volgt".