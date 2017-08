Latijns-Amerika herdenkt Cubaanse revolutionair Fidel Castro

'We herdenken de geboorte van Comandante Fidel, eeuwige kameraad en leider van de strijd tegen het imperialisme en voor de vrijheid van de volkeren', schreef de Boliviaanse president Evo Morales zondag op Twitter. Castro zou zondag 91 jaar oud zijn geworden. Hij stierf op 25 november van vorig jaar in Havana.

'De volkeren van deze wereld vieren het voorbeeld van Fidel Castro, leider van de Cubaanse revolutie en de strijd tegen het imperialisme', twitterde de Venzolaanse president Nicolás Maduro.

De Nicaraguaanse vicepresidente Rosario Murillo schreef: 'Fidel, met 91 jaar, is een voorbeeld en een doctrine voor elke dag en elke uitdaging.'

Decennialang was Castro het icoon van internationaal links. Exact een jaar geleden maakte hij voor het laatst een publiekelijk optreden. Op zijn 90ste verjaardag liet hij zich in het Karl Marx-theater in Havana door zijn aanhangers in de bloemen zetten.