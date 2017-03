Koerdische milities heroveren luchthaven op IS in de buurt van Raqqa

De SDF bestaat uit verschillende Koerdische, Arabische, Assyrische en Turkmeense milities en krijgt de steun van de Verenigde Staten.

Begin november lanceerde de Koerdisch-Arabische alliantie haar offensief op Raqqa. Volgens woordvoerder Talal Sello slaagde de SDF er zondag in om de belangrijke luchthaven van Tabqa, op zo'n 50 kilometer van Raqqa te heroveren. "Er zijn nu ontmijningsoperaties aan de gang de luchthaven volledig veilig te stellen."

De luchthaven van Tabqa werd in 2014 door IS veroverd van het Syrische regeringsleger. De terreurgroep voerde er onder meer massa-executies uit van gevangengenomen soldaten. Op hetzelfde moment namen de jihadisten ook de plaats Tabqa in en de gelijknamige grote dam, op de veroveringstocht richting Raqqa.

Eerder op zondag circuleerden er nog tegenstrijdige berichten over de Tabqa-dam. Die zou volgens de mediakanalen van IS op instorten staan. Maar nadat de terreurgroep omwonenden aanvankelijk had opgeroepen om te evacueren, kwam ze daar later op terug.

De internationale coalitie onder leiding van de VS in de strijd tegen de IS, waaraan ook België deelneemt, ontkende dat de dam het doelwit was van luchtaanvallen. "Voor zover we weten is de dam niet structureel beschadigd en wordt hij door de coalitie beschermd als een levensbelangrijke bron voor het Syrische volk", zegt een woordvoerder aan BBC.

De Tabqa-dam is niet alleen erg belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening in de regio, maar volgens het Pentagon is het complex ook een hoofdkwartier van IS, Er zouden onder meer aanslagen buiten Syrië worden gepland.