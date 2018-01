Klokkenluidster Chelsea Manning wil VS-senator worden

Chelsea Manning heeft het nodige papierwerk ingediend om het dit jaar in Democratische voorverkiezingen op te nemen tegen uittredend senator Ben Cardin, zo blijkt zaterdag uit een document van de federale kiescommissie.

Manning heeft nog geen publieke verklaring afgelegd over haar politieke plannen. Maar volgens The Washington Post gaf een column in The Guardian enig idee over haar plannen.

Ze schreef daarin dat president Barack Obama 'aanduidingen van een progressieve erfenis' heeft nagelaten 'maar heel weinig permanente verwezenlijkingen. Deze kwetsbare erfenis moet er ons bewust van maken dat we echt een sterke en onverhulde progressieve kandidaat nodig om ons te leiden. En een onaflatende basisbeweging die de leiders verantwoording vraagt'.

Geld?

De vroegere soldate is vorig jaar in mei vrijgelaten uit de gevangenis. Manning had 35 jaar gekregen voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden naar de klokkenluiderssite Wikileaks. De informatie draaide vooral om de oorlogen in Irak en Afghanistan. Het was het grootste lek van geheime informatie uit de Amerikaanse geschiedenis. Barack Obama gaf Manning in januari een forse strafvermindering. Manning had haar verantwoordelijkheid erkend, spijt betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht, vond vond de vorige president.

Het gevangenisleven was extra problematisch voor Manning, die in gevangenschap een geslachtsverandering onderging.

Voor de Senaatsverkiezing stelt zich de vraag van financiering. Ben Cardin, de hoogste Democraat in de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, geniet grote financiële steun, terwijl Manning qua fondswerving een onbeschreven blad is.