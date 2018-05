Italiaanse regeringsvorming zit muurvast: president wil 'neutrale' regering tot nieuwe verkiezingen

Sinds de verkiezingen van 4 maart discussiëren de partijen over wie het land kan of mag besturen. Drie politieke blokken zonder meerderheid slaagden er niet in zich te verzoenen. Twee maanden na de verkiezingen oordeelt de Italiaanse president Sergio Mattarella daarom dat de regeringsvorming in zijn land mislukt is.

Een 'politiek neutrale' regering moet het land naar nieuwe verkiezingen leiden, zei Mattarella in Rome na gesprekken met de politieke krachten van het land. Die hadden hem in de loop van de dag laten verstaan dat ze niet bereid zijn een coalitie te vormen. Een minderheidsregering had hij zelf vooraf als oplossing uitgesloten. De Lega en de Vijfsterrenbeweging hebben intussen al laten verstaan dat ze door de president bedachte 'neutrale regering' niet zien zitten. Ze eisen in plaats daarvan nieuwe verkiezingen op 8 juli.

Grote blokken raken niet dichter bij elkaar

De tot dusver regerende centrumlinkse sociaaldemocraten van de Partito Democratico (PD) behaalden slechts 19 procent en willen niet met de ene noch met de andere "verkiezingswinnaar" samenwerken. De Vijfsterrenbeweging (M5S) was met 32 procent van de stemmen de sterkste partij geworden. De centrumrechtse alliantie, waartoe de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini en ook Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi behoren, kwam uit op 37 procent en had eveneens steun van buitenaf nodig. Maar dat wilde de Vijfsterrenbeweging niet. De partij wil eerst dat de met schandalen overladen Berlusconi uit de alliantie stapt. Maar dat wil centrumrechts dan weer niet.

De gesprekken tussen de politieke krachten hadden de voorbije weken aangetoond hoe diep de kloof tussen de partijen is. De eerste twee door de president geleide onderhandelingsrondes werden zonder resultaat beëindigd. En ook de door Mattarella ingeschakelde Senaatsvoorzitter en Kamervoorzitter kwamen in verkenningsgesprekken geen stap verder.

Een 'regering van de president' kreeg daarom de voorkeur en is uiteindelijk de laatste mogelijkheid van Mattarella. Met die optie wil Mattarella ook het risico verminderen om op het eind van nieuwe vervroegde verkiezingen opnieuw in eenzelfde patstelling te verzeilen als nu. De neutrale regering moet op zijn minst de belangrijke begrotingswet goedkeuren en indien mogelijk ook een nieuw kiesrecht tot stand brengen. Bovendien staat in juni een belangrijke EU-top in Brussel op de agenda, waar het over de vluchtelingencrisis en hervormingen in de eurozone zou gaan.