'Islamitische Staat trekt zich terug uit groot deel Palmyra'

De strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS) hebben zich uit een groot deel van de antieke Syrische stad Palmyra teruggetrokken, maar hebben talrijke mijnen achtergelaten die de opmars van de regeringstroepen bemoeilijken. Dat stelt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium van de mensenrechten.

De Syrische troepen zijn, met steun van het Russische leger, woensdag de historische stad binnengetrokken na gevechten met de jihadisten, aldus de ngo. Donderdagochtend zaten de strijders van IS verschanst in woonwijken in het oosten van de stad. ' "IS heeft zich terugtrokken uit een groot deel van Palmyra na mijnen in de stad te hebben geplaatst. Zelfmoordterroristen bevinden zich in oostelijke wijken', aldus Rami Abdel Rahmane, directeur van het Observatorium.

'De regeringstroepen zijn nog niet in staat geweest in het centrum van de stad of in de oostelijke wijken binnen te gaan.' De archeologische site van Palmyra geldt sinds 1980 als Unesco-werelderfgoed. IS had de stad in mei 2015 al eens veroverd en verschillende historische gebouwen en tempels verwoest. Zo'n tien maanden later kregen Syrische regeringstroepen met Russische luchtsteun de stad weer onder controle. In december vorig jaar viel Palmyra opnieuw in handen van de islamisten.