Iraaks leger dringt laatste IS-bolwerk Tal Afar binnen

Volgens het Iraakse leger trokken contraterrorisme-eenheden de stad binnen via het zuidwestelijke district Kifah. IS-militanten probeerden hun opmars te verhinderen met onder andere bomauto's.

Het offensief op Tal Afar, het laatste grote IS-bastion in Irak, werd zondag gelanceerd. Premier Haider al-Abadi gaf de naar schatting 2000 jihadisten die zich nog in de stad bevonden, samen met 10.000 tot 40.000 burgers, de keuze tussen overgave of sterven.

Tal Afar ligt op zowat 70 kilometer ten westen van Mosoel, de op één na grootste stad van Irak die begin juli na maanden strijd door Iraakse troepen werd heroverd op IS.