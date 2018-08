Indonesisch eiland Lombok opnieuw getroffen door aardbeving

Het epicentrum lag in het noordoosten van het eiland, op een diepte van bijna 8 km. Lombok is de afgelopen weken door verschillende aardbevingen getroffen. Bij de beving van 5 augustus kwamen zeker 460 mensen om het leven.

Volgens Sutopo Purwo Nugroho, woordvoerder van het nationale rampenbeheeragentschap BNPB, heeft de nieuwe aardbeving honderden mensen doen panikeren, "die uit hun huizen zijn gevlucht". "Er zijn ons geen slachtoffers of grote schade gemeld, maar de mensen zijn getraumatiseerd."

In een nationaal park vonden wel aardverschuivingen plaats. In dat park zaten eind juli nog honderden wandelaars vast na een andere aardbeving. Sindsdien is het park gesloten voor het publiek.

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn ongeveer 130 actieve vulkanen in het land.