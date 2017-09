In beeld: Florida zet zich schrap voor orkaan Irma

Orkaan Irma, die al dood en vernieling zaaide op enkele eilanden in de Caraïben, stevent nu af op het Amerikaanse vasteland. Vooral de dichtbevolkte staat Florida bevindt zich pal op het voorspelde traject van Irma en verwacht er flink van langs te zullen krijgen. Overal nemen mensen en bedrijven hun voorzorgen. Later zouden ook Georgia en South Carolina aan de beurt komen, maar tegen dan is de storm mogelijk al afgezwakt. Voor de kustgebieden van Florida en Georgia is het bevel tot verplichte evacuatie gegeven. Het gaat om bijna een miljoen mensen. Het National Hurricane Center waarschuwt voor mogelijk dodelijke overstromingen de komende 36 uur. Irma zou in de loop van zaterdag aan land gaan in Florida. Volg via onze live.