Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Het Ruslandonderzoek in een beslissende fase: wat we weten, en hoe belastend het is

We kennen maar een fractie van wat special counsel Robert Mueller aan belastend materiaal heeft vergaard over de relatie tussen Rusland en Donald Trump of diens campagne, maar we weten al dit: een nothingburger wordt het niet.