Live Herlees: Vrouwenmarsen: honderdduizenden betogen tegen Trump

19:53

Washington: te veel volk voor de geplande mars

Het was de bedoeling dat de manifestanten in Washington naar het Witte Huis zouden stappen, maar volgens The Washington Post, die een organisator citeert, wordt dat plan opgegeven omdat er te veel mensen zijn opgedaagd.

Individueel kunnen betogers wel nog altijd naar het Witte Huis gaan.

Eerder wilde de organisatie in Chicago het mars-deel van de manifestatie afschaffen, maar beelden tonen dat er toch beweging is in de massa. Het is misschien een theoretisch verschil: officieel niet marcheren maar officieus wel.